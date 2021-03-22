يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي تطعيم كورونا غدا الثلاثاء وذلك بعد تردد طويل.



وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في روسيا:" وبالمناسبة فإنني أنوي القيام بذلك غدا"، لكنه لم يكشف عن نوع اللقاح الذي سوف يتلقاه .



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الرسمية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، قوله إن الرئيس الروسي سوف يتلقى واحدا من اللقاحات الروسية الثلاثة مشيرا إلى أن اللقاحات الثلاثة جميعها جيدة وموثوقة.



يشار إلى أن روسيا لديها لقاحان مضادان لكورونا وهما (إبي فاك كورونا) و(كوفي فاك) الذي ظهر منذ شهر وذلك إلى جانب لقاح (سبوتنيك في) المعترف به دوليا.



وظل بوتين/68 عاما/ على مدار شهور لا يعطي إجابة على أسئلة متكررة من صحفيين حول موعد تلقيه لقاح كورونا.



ومر أكثر من ستة شهور على ظهور لقاح (سبوتنيك في) في السوق الروسية لكن لم يتم التصريح به للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما قبل نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي.



وحسب ما صرح به بوتين، فإن عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كورونا في بلاده بلغ 3ر4 مليون شخص وهي نسبة تقارب 3% من إجمالي عدد سكان البلاد، فيما وصل عدد من تلقى أول جرعة من التطعيم إلى 3ر6 مليون شخص.



الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص في روسيا ترددوا حتى الآن في تلقي لقاح كورونا لأن بوتين نفسه لم يتلقاه رغم أنه امتدح لقاح (سبوتنيك في) ووصفه بأنه أفضل لقاح في العالم، فيما اعتبر العديد من المواطنين الروس أن اللقاح المطور في بلادهم لم يتم اختباره على نحو كاف.



وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو إنه سيتم تطعيم نحو 30 مليون روسي بحلول منتصف العام.



وفقًا لبوتين، فإن هناك طلب كبير على لقاح "سبوتنيك في" من الخارج.



وتقول موسكو إن اللقاح مسجل الآن في 55 دولة، وأن 10 دول و 20 مصنعا يسعون إلى التعاون مع روسيا لإنتاج اللقاح.



وتردد اليوم الاثنين أنه تم إبرام اتفاقية أخرى لتصنيع "سبوتنيك في" في الهند بمعدل إنتاج يبلغ 200 مليون جرعة لقاح سنويًا.