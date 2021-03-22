ناتو: الحلفاء يدعمون بث طاقة جديدة في عملية السلام الأفغانية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، مواصلة حلفاء الناتو مشاوراتهم بشأن الوضع في أفغانستان، ودعمهم للجهود من أجل بث طاقة جديدة في عملية السلام الأفغانية.

وقال ستولتنبرج، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الناتو مقرر عقده في الـ 23 و24 من الشهر الجاري حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الاثنين، إن "الوزراء سيواصلون مشاوراتهم بشأن الوضع في أفغانستان وبشأن وجودنا العسكري لنقييم الخطوات المقبلة معا لا يوجد خيارات سهلة وفي الوقت الراهن، جميع الخيارات ستظل متاحة الوضع الأمني صعب"، مشيرًا إلى أن التحالف سيتخذ جميع التدابير الضروروية للحفاظ على سلامة جنوده.

وأوضح أن حلفاء الناتو يدعمون بشدة الجهود من أجل بث طاقة جديدة في عملية السلام الأفغانية، وأن ذلك يتطلب من جميع الأطراف العمل من أجل تحقيق تقدم وتقليل مستويات العنف المرتفعة والتفاوض بنية حسنة، كما يتطلب المشاركة البناءة من جميع الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي.

ولفت ستولتنبرج إلى أن محادثات السلام الجارية هي أفضل طريقة لحفظ المكتسبات التي تم تحقيقها على مدار العقدين الماضيين ولضمان تحقيق أفغانستان مستقرة لا تكون بمثابة ملاذ آمن للإرهابيين.

وتأتي تصريحات أمين عام الناتو في الوقت الذي من المتوقع أن يحضر فيه القادة الأفغان مؤتمرا بقيادة الأمم المتحدة في اسطنبول الشهر المقبل لمناقشة السبيل نحو السلام في افغانستان.