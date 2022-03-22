قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات، إنها المرة الأولى التي يتخطى فيها سعر جرام الذهب عيار 21، ألف جنيه اليوم الاثنين، لافتًا إلى أن سعر جرام عيار 18 بـ870 جنيهًا، لكن الأرقام تتغير بصورة دورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع سعر الصرف والارتفاعات الطفيفة في بورصة الذهب، قائلًا إن سعر أوقية الذهب انخفض من 2070 دولارًا إلى 1910، وعاود الوصول إلى 1935 دولارًا.

وذكر أن الشعبة نصحت بشراء الذهب خلال الفترة الماضية، في ضوء التوقعات بارتفاع سعره؛ بسبب التضخم الذي يحدث، وارتفاعات بورصة الذهب، وسعر الدولار، لافتًا إلى وجود «مقومات أدت إلى وصول الذهب لأسعاره القياسية».

ونفى إمكانية القول إن الوقت الحالي ليس مناسبًا للشراء، وخاصة أن الأوقية قد تتخطى ألفين دولار في البورصة العالمية، متابعًا: «مازال الوقت مناسبًا لشراء الذهب، والمواطن لا يبيع إلا لو كان بحاجة لنقود بصورة ضرورية، بخلاف هذا لا ننصح ببيع الذهب».

وشهد سعر الذهب مستويات غير مسبوقة، وهي الأعلى تقريبا في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، اليوم الاثنين، حيث سجلت الأسعار مستوى يعتبر تاريخيًا للمعدن في سوق الصاغة.