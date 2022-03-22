غانا ترفع سعر الفائدة بأكثر من التوقعات إلى 17%

أعلن البنك المركزي الغاني اليوم الاثنين زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة الثانية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتصل الفائدة على قروض الثلاث سنوات إلى 17% وهو ما تجاوز توقعات المحللين.

وقال إرنست أديسون محافظ البنك المركزي الغاني للصحفيين اليوم إن لجنة السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة بمقدار250 نقطة أساس، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى زيادة الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فقط.

وأضاف أديسون أن أعضاء لجنة السياسة النقدية يتوقعون ارتفاع معدل التضخم على المدى القريب، على أن يعود معدل تضخم الأسعار إلى النطاق المستهدف ويتراوح بين 6 و10% سنويا خلال سنة.

وقال أديسون إن اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير واجه تحديات عديدة تمثلت في تشديد السياسة النقدية في العالم، والضغط الشديد على سعر صرف العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم.

وأشارت بلومبرج إلى أن قرار زيادة الفائدة اليوم جاء في الوقت الذي تراجع فيه سعر السيدي الغاني أمام الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية، في حين ارتفع معدل التضخم خلال شباط/فبراير الماضي إلى 7ر15% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي ست سنوات.