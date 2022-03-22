الشرطة النيجيرية: مقتل 16 شخصا في هجوم مسلح شمال غرب البلاد

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل 16 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون في شمال غرب البلاد.

ونقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية عن المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيخو قوله، إن عشرات المسلحين ،على متن دراجات نارية هاجموا قرية جانار-كياوا في ولاية زامفارا، حيث قتلوا 16 شخصا وفروا قبل وصول قوات الأمن، مؤكداً أن عناصر الشرطة والجيش انتشروا في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

من جهته، أكد مكتب حاكم ولاية زامفارا وقوع الهجوم، مضيفا أن "العديد من الأرواح أزهقت كما أصيب آخرون بجروح"، من دون أن يقدم أي حصيلة للقتلى أو الجرحى.