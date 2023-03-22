رامز جلال يعتذر للفنانين بسبب مقلبه الجديد: حبايبي وعلى راسي وأشكرهم على كل حاجة

تحدث الفنان رامز جلال، عن برنامج المقالب الجديد الذي يقدمه خلال شهر رمضان «رامز نيفر إند»، عبر فضائية «MBC مصر»، قائلًا إن ابنه ياسر يحمسه لتقديم الجديد دائمًا.

وتوجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، باعتذار لجميع الفنانين الذين انزعجوا بعد تصوير المقلب والذين قد ينزعجون بعد عرضه على شاشة التليفزيون.

وقال: «أشكر كل أصحابي وأخواتي اللي شاركوا، وأعتذر لأي حد زعل بعد ما الحلقة اتصورت أو هيزعل بعد عرضها، وحياة ربنا بحبهم وبعتذر لهم وهما حبايبي وعلى راسي وأشكرهم على كل حاجة».

ولفت إلى أنه يحمل هم جميع الفنانين المشاركين في البرنامج؛ لأن ردود أفعال البعض تكون عنيفة جدًا، معقبًا: «أنا برضه مش بيج رامي، بحاول طول الوقت وكل اللي هاممني في رد الفعل وشي، بدفن وشي في صدر اللي قدامي عشان أكمل تصوير»، بحسب وصفه.

وعلق على صورة الفنان أحمد السقا وهو يقضم رأس أحد الثعابين المستخدمة في المقلب، بقوله: «الناس هتشوف، ده (السقا) مش بني آدم، مفهمتش وأنا بصور بيعمل إيه».