التلفزيون السوري: توقف مطار حلب عن الخدمة بعد ضربة إسرائيلية

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأربعاء، عن "خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدرج المطار في وقت سابق اليوم".

وقالت وزارة النقل، في بيان لها، إنه "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية، مما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".

وأضافت الوزارة أنه "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال"، مؤكدة أن "كوادرها باشرت بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار".

وكان مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية كشف عن "ضربة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم مطار حلب الدولي وألحقت بعض الدمار به".

وقال المصدر، "حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.