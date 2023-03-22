أوكرانيا: صد هجمات جديدة للقوات الروسية في مدينة باخموت

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قالت القوات الأوكرانية في مدينة باخموت بشرق البلاد، والتي تعرضت لدمار كبير خلال أشهر من القصف والقتال، إنها صدت هجمات جديدة للقوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الروس حاولوا تضييق الخناق على المدينة بحصارها من جانبين، إلا أن المحاولة الجديدة لحصار باخموت من الشمال والجنوب فشلت.

وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على موقع فيسبوك، في تقريرها اليومي "العدو واصل جهوده للاستيلاء على المدينة، وتكبد خسائر كبيرة في القوات والأسلحة".

وأضافت أنه كان هناك "تراجع في زخم" الهجمات على باخموت من جانب القوات الروسية.

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المزاعم المرتبطة بالعمليات القتالية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد توجه إلى مكان قريب من مدينة باخموت التي تشهد صراعا في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وأشاد بالجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون هناك ضد القوات الروسية منذ أشهر، وفقا لمقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء.