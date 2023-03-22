خريطة خالية من علم إسرائيل في مجلس النواب الأردني ردا على استفزازات سموتريتش (شاهد)

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ردا على نشْر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خريطة استفزت الأردنيين والفلسطينيين، أحضر النائب إسماعيل المشاقبة صورة لخريطة الأردن وفلسطين مرسومة بألوان علم البلدين، بلا علم إسرائيل.

وعلق النواب الخريطة على منصة المجلس، في رد على تلك التي استخدمها سموتريتش على منصة ألقى عليها خطاباً في العاصمة الفرنسية باريس، وفق شبكة "العربية".

جاء ذلك خلال تصويت مجلس النواب على توصية تطالب الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تصريحات وصفتها الحكومة بالمتطرفة والتحريضية.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما يُسمى إسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية.

يذكر أن سموتريتش كان قد اعتلى منصة زينت في باريس، بخريطة كتب عليها بالعبرية "خارطة أرض إسرائيل" مع ضم الأردن إليها.

أثار ذلك موجة انتقادات أردنية وفلسطينية، كما استدعت تصريحات العنصرية تجاه الفلسطينيين إدانات عربية وأمريكية وأوروبية.