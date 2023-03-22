مسئول روسي: أسقطنا 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق القرم

قال مسئول روسي، اليوم الأربعاء، إن النظام الدفاعي المضاد للطائرات الروسي وبحارين من أسطول البحر الأسود أسقطوا ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، الذي يحكم منطقة سيباستوبول في جنوب غربى القرم، إن الحادث أسفر عن وقوع انفجارات أدت لتحطم النوافذ، ولكن لم تقع أي خسائر بشرية.

ويشار إلى أن روسيا تسيطر على القرم منذ عام 2014، واجتاحت أوكرانيا منذ 13 شهرا.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الأوكرانية قدمت دعما لأفرادها بالقرب من بلدة باخموت المحاصرة بشرقى أوكرانيا، مما قد يؤدي لتخفيف الضغط من جانب الروس على طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي.

وأضافت: "القتال مستمر حول وسط البلدة، كما أن الدفاع الأوكراني مازال يواجه خطورة التطويق من الشمال والجنوب".

وجاء في التقرير: "هناك ما يشير إلى أن العدوان الروسي على البلدة يفقد الزخم المحدود الذي كان يحظى به". وهذا يرجع جزئيا إلى إعادة نشر بعض الوحدات الروسية لمكان آخر على الجبهة.