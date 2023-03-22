رئيس البنك الدولي يدعو الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

دعا ديفيد مالياس رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته فى يونيو المقبل بعد تنحيه عن منصبه، الصين، لكي تكون أكثر نشاطا في مناقشات إعادة هيكلة الديون الخاصة بالدول النامية التي تعاني من أزمة ديون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن مالباس قوله في اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية، إن الصين "صارت واحدة من المقرضين الرئيسيين للدول النامية في العالم، لذلك فإننا نحاول العمل معهم لإعادة هيكلة الديون"، مضيفا: "لم يعتادوا فعل ذلك."

وانتقد مالباس الصين، المقرض الرئيسي للدول الفقيرة، بسبب إدراجها "بنود عدم إفشاء"، تجعل من الصعب تقييم عقود القروض.

وقال مالباس: "لدينا حوار مع الصين ونحرز فيه بعض التقدم"، مشيرا إلى مشاركة الصين في برنامج خاص بصندوق النقد الدولي لمساعدة سريلانكا.

وتأتي التنمية في سريلانكا في الوقت الذي تتوقف فيه محادثات معنية بتخفيف عبء الديون عن دول أخرى ضعيفة، مثل زامبيا.