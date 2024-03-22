وزير خارجية إيران ورئيس المكتب السياسي لحماس يبحثان التطورات في غزة



بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة والتطورات في غزة.

واطلع عبد اللهيان، هنية على آخر المشاورات والتحركات الدبلوماسية لإيران، بما في ذلك المشاركة الفعالة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بفلسطين، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وانتقد عبداللهيان بشدة مجلس الأمن الدولي، مؤكدا ضرورة التحرك الفوري من قبل المؤسسات الدولية المسئولة لوقف قتل العزل والنساء والأطفال في غزّة والضفّة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية على الفور ودون قيود لجميع سكان غزّة في كافة المناطق.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال المحادثة، أن العالم بات يدرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى النهاية وبأنه يكافح من أجل بقائه.

ومن جانبه، أكد هنية "المعنويات والقدرات العالية للمقاومين في الوقوف بوجه آلة الحرب والقتل الصهيونية"، ووصف الوضع الإنساني خاصة في شمال قطاع غزّة بالحرج، وأكد ضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لإرسال المساعدات الإنسانية لسكان غزّة ومواجهة سياسة المجاعة والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني اللاإنساني ضدّ سكان غزّة وخاصة الأطفال.

وفيما يتعلق بتطورات الجهود السياسية والإقليمية، قال هنية "إن الاحتلال يضع العراقيل أمام اتفاق تبادل الأسرى ووقف الإبادة الجماعية في غزّة"، لافتًا الى ان شروط حماس مبنية على المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، محملا نتنياهو والكيان الصهيوني مسؤولية أي فشل للمفاوضات.