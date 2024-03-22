المنتج عبدالله أبو الفتوح: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة مكون من 16 حلقة

كشف المنتج عبد الله أبو الفتوح، أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي بدأ عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، مكون من 16 حلقة، وليس 15 كما يعتقد البعض، مؤكدا عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أنها ملحوظة لمن يهمه الأمر.

كانت قناة mbc مصر، بدأت عرض ثلاثة مسلسلات قبل يوم من بداية شهر رمضان، هي "أعلى نسبة مشاهدة" و"المداح" و"أشغال شقة".

يذكر أن مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، ويشارك في بطولته سلمي أبو ضيف، وإنتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلي أحمد زاهر، ويوسف عمر.

وتدور الأحداث حول "أمينة"، وهي فتاه بسيطة تعيش مع أسرتها في منطقة شعبية، تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد نشر شقيقتها مقطع على صفحات التواصل الإجتماعي، حيث تكتشف التأثير الخطير لهذا العالم على حياة الأسرة وكيف تؤثر كلمات بسيطة أو مقاطع مصورة على كثير من الأشخاص الذين تتغير وجهات نظرهم بين لحظة وأخري.