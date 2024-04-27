عاصمة سيراليون تستعيد الطاقة بعد دفع فاتورة مستحقة لشركة كارباورشيب

قالت سيراليون إنها قامت بتسوية جزء من فاتورة مستحقة لشركة "كارباورشيب" التركية لإعادة الكهرباء إلى العاصمة بعد أسابيع من انقطاع الكهرباء.

ودفعت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا 17 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية نشر على منصة (إكس). وفي المجموع، تدين البلاد بأكثر من 40 مليون دولار للشركة المشغلة التركية لمحطات توليد الطاقة العائمة.

وفي سبتمبر، خفضت شركة كارباورشيب إمدادات الكهرباء إلى العاصمة فريتاون بعد أن فشلت الحكومة في دفع الفواتير المستحقة. وتفاقم انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة مع معاناة المستشفيات والمدارس والشركات من أجل العمل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقالت بلومبرج إنه لم يتسن على الفور الوصول إلى الشركة للحصول على تعليق عند الاتصال بها عبر الهاتف والبريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.

وتولى الرئيس جوليوس مادا بيو اليوم السبت السيطرة على وزارة الطاقة بعد استقالة وزير الطاقة كانجا سيساي ، وفقا لبيان منفصل.

وتتطلع كارباورشيب، التي لديها عمليات في حوالي عشر دول في أفريقيا، إلى مضاعفة قدرتها تقريبا في القارة في السنوات الخمس المقبلة. وتعقدت العلاقات مع بعض الدول حيث كافحت الحكومات لدفع الرسوم وقطعت كارباورشيب الكهرباء مؤقتا عن غينيا بيساو في تشرين الأول/أكتوبر بسبب فواتير غير مدفوعة.



