قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن حماس رفضت بشكل متكرر كل العروض المنطقية لتحقيق السلام.

ووصف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بأنه «مكافأة لإرهابي حماس على ما ارتكبوه من فظائع».

وأشار إلى أن عناصر حماس لا يقبلون الإفراج عن المحتجزين أو القبول بوقف إطلاق النار، معقبًا: «بدلًا من منح الجوائز لحماس كان من الممكن تسوية الأزمة منذ وقت طويل».

ودعا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، قائلًا: «علينا إنهاء حرب غزة الآن، والتفاوض على السلام، وإطلاق سراح جميع الرهائن».

ولفت إلى أن جهود إدارته نجحت في إطلاق سراح معظم المحتجزين الإسرائيليين، لكن إعادة البقية «مهمة أصعب»، معقبًا: «علينا إعادتهم فورًا إلى ديارهم، نريدهم جميعًا ونريد الـ38 جثة».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.