وزير الخارجية الأمريكي: لا وجود لدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الدول التي تعترف بدولة فلسطينية تفعل ذلك بسبب ضغوط سياسية داخلية.

وأضاف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة.

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا أمس الأول الأحد، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «بريطانيا تعترف بدولة فلسطينية»، وأضاف: «أصدرتُ تعليماتي بفرض عقوبات على شخصيات من حماس خلال الأسابيع المقبلة».

من جهته أوضح رئيس وزراء كندا مارك كارني أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل منهجي لمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق.