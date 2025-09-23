جبريل الرجوب: الأولوية لوقف الحرب في غزة قبل السعي للاعتراف اللفظي بالدولة الفلسطينية

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إن السبب الرئيسي الذي دفع العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الدم النازف في غزة، إلى جانب تاريخ طويل من الحراك السياسي والنضالي والدبلوماسي الفلسطيني، فضلًا عما قامت به الدبلوماسية الشعبية.

وأشار الرجوب، في تصريحات لـ"الشروق"، بمناسبة انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، إلى اتفاقية مونتيفيديو وما تتضمنه من معايير لقيام الدولة مكتملة العناصر، وهي: الشعب، والأرض، والحكومة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يمتلك هذه المقومات، غير أن هناك احتلالا فاشيا يسيطر على الأرض ويحول دون تمكين الحكومة الفلسطينية من تنفيذ مشاريعها.

وأوضح الرجوب، أن هذا الوضع يجعل استقلال فلسطين ناقصا، إذ لم تتحقق السيادة الكاملة، في وقت تتواصل فيه أكبر مذبحة كونية تستهدف قطاع غزة منذ عامين، هذا إلى جانب ضمّ زاحف في الضفة الغربية، ترافقه اجتياحات واعتداءات متكررة من المستوطنين.

وأضاف الرجوب أن الاعتراف المتجدد بالدولة الفلسطينية يعد "حلا وسطا" بين الحق الشرعي (الوطن) والحق الممكن (الدولة)، وهو يميل لصالح مفهوم الدولة على حساب الحق التاريخي، موضحا أن الشعب الفلسطيني قد قبل بهذا الحل الوسط في ظل تعذر التحرير الكامل، غير أنه يظل حلا وسطا عقليا وليس أخلاقيا.

وأكد الرجوب أن الاعترافات الأخيرة جاءت بصيغة غامضة، بلا سقف زمني للتنفيذ، ومشروطة وفضفاضة، مشددا على أن الأولوية اليوم هي وقف الحرب على غزة قبل السعي وراء اعتراف لفظي بالدولة، معتبرا أن ما جرى يُصنف في إطار موازين القوى الراهنة.

وقال الرجوب، إن العالم سيظل يقدم صيغًا لفظية بلا مضمون، ما لم تجسد الحركة الوطنية الفلسطينية سيادتها على أرضها عبر إعلان دولة تحت الاحتلال، بدستور وبرلمان وكل ما يلزم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتحدث عن حل الدولتين من دون أن يفعل شيئًا، بينما الاحتلال يواصل العبث بالأرض والمقدسات والبشر.

وشدد الرجوب على حتمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، قائلًا: "الوحدة ليست خيارًا سياسيًا بل ضرورة وطنية".