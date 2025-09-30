وزير التعليم العالي يبحث مع نائب أمين هيئة DAAD تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مايكل هارمس نائب الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، والدكتورة ويك باخمان مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة؛ لبحث آليات دعم التعاون المصري الألماني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة البرامج المشتركة بين الجانبين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.



وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية التوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الخبرات، وزيادة عدد المنح الدراسية والبعثات الممولة من خلال الهيئة.



وأضاف الوزير، أن مصر تمتلك 12 كلية تكنولوجية موزعة على عدد من المحافظات، تعمل على تأهيل الخريجين وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات العملية والتطبيقية المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه الكليات تمثل ركيزة أساسية في ربط مخرجات التعليم بمتطلبات الصناعة والإنتاج، وتسهم في دعم التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.



ومن جانبه، أعرب مايكل هارمس، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا اعتزاز "DAAD" بالتعاون الممتد مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية، ورغبة الجانب الألماني في مواصلة تطوير هذا التعاون، بما يسهم في دعم الكوادر الشابة وإكسابهم الخبرات الدولية.



وشهد الاجتماع، مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها التوسع في مشروعات التعليم الفني والتطبيقي، والتدريب على اللغات لزيادة مهارات الطلاب والباحثين، فضلًا عن دعم البرامج الأكاديمية، وتوسيع مجالات الشراكة في الصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية الخريجين في سوق العمل الإقليمي والدولي.



وحضر الاجتماع، الدكتور ولاء شتا المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي.