صحة غزة: تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية بالقطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك تحديات كارثية تواجه عمل الطواقم الطبية جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعنت الاحتلال في تقويض وصول الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات يزيد من تعقيدات الوضع الصحي للمرضى والجرحى.

وأشارت إلى أن كل الجهات المعنية مطالبة بالتحرك العاجل لضمان الوصول الآمن للاحتياجات الطبية ومنع انهيار الخدمة.

وسبق أن قالت وزارة الصحة في غزة، إن بنوك الدم في مستشفيات القطاع مهددة بالتوقف الكامل.

وأرجعت صحة غزة، في بيان، هذا الوضع إلى الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية الضرورية لنقل وفحص وحدات الدم ومكوناته.

وأشارت إلى أن الأزمة يُرافقها نقص حاد في أرصدة وحدات الدم ومكوناته الأمر الذي يعيق التدخلات الطارئة للجرحى والمنقذة للحياة.