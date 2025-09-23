سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذها عملية إغارة على جنود وآليات الاحتلال بمدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، إن مقاتليها تمكنوا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات الاحتلال والاشتباك معهم من المسافة صفر.

وأضافت أن الاشتباك أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وذلك في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بقذيفتي "الياسين 105" قرب مسجد "الأنباشي حسن" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

يذكر أن هذه العمليات التي تنفذها كتائب القسام بمدينة غزة، تأتي في ظل توسيع جيش الاحتلال عدوانه على المدينة واجتياحها بريًّا