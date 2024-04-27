كشف البنك المركزى عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل 424.381 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وقال البنك المركزى فى تقريره الشهرى إن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 640.919 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 649.564 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

أضاف أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 296.288 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 343.087 مليار جنيه بنهاية عام.

تابع أن فروع البنوك الأجنبية سجلت 108.893 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 95.047 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

أشار إلى أن استثمارات البنوك المتخصصة بلغت 83.751 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 105.694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ٢٠٢٣.

أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار حتى يوم 24 الجارى منذ مطلع عام 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوى، وفقا لحسابات «بلومبرج» استنادا إلى بيانات رسمية.

بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصرى ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التى أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأمريكية فى يوم الإصدار.

قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالى الجارى بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلى من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

حصلت مصر على 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة فى أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى فى أوائل مارس.

وسمحت مصر فى السادس من مارس لعملتها بالانخفاض فى إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى.