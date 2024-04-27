بنك مصر يرعى البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية تم افتتاح البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، وتم عقد المؤتمر الصحفى الخاص بالبطولة يوم الإثنين الموافق 22 أبريل 2024، بنادى الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر المؤتمر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب لطفى مدير إدارة المدرعات وذلك للإعلان عن انطلاق البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية برعاية بنك مصر وذلك فى إطار حرص بنك مصر على دعم الرياضة المصرية.

وقد شارك فى الاحتفالية لفيف متميز من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وممثلو بنك مصر فى مقدمتهم الدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، وممثلو الجهات الأخرى المشاركة فى الرعاية وممثلو البلاد العربية المشاركة فى البطولة.

وتأتى مساهمة بنك مصر فى رعاية البطولة العربية العسكرية الأولى للفروسية، استكمالا لدور البنك الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك لتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تتركز مساهمات بنك مصر فى التنمية المجتمعية على محاور رئيسية منها الصحة والتعليم والشباب نظرا لكونهم النواة الرائدة لتقدم الأوطان، هذا ويأمل البنك أن يوفق الله فريق مصر لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة، وأن تكون رعاية بنك مصر أحد أسباب تحقيق هذه النتائج تطبيقا لشعار بنك مصر «نعمل معا لخير بلدنا».

ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر سبق أن ساهم فى رعاية منتخبات كرة القدم المصرية فى إطار حرص البنك على دعم الرياضة، ويقوم البنك برعاية منتخبات مصر لكرة القدم خلال الثلاث مواسم القادمة حتى انتهاء كأس العالم 2026؛ حيث إن بنك مصر دائما سبّاق ورائد على كافة المستويات، وأنه البنك الرائد فى دعم الرياضة المصرية، كما قام البنك بالمساهمة فى تأسيس صندوق خيرى لدعم الرياضة المصرية، يهدف إلى دعم ورعاية أبناء مصر من الأبطال الرياضيين، ليساعدهم فى تحقيق نتائج باهرة فى المجال الرياضى لرفع راية مصر عالية خفاقة فى المنافسات الرياضية العربية والإفريقية والعالمية.

ويعمل بنك مصر مع الدولة المصرية كتفا بكتف للمساهمة بفاعلية فى تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالشباب ودعم الرياضة المصرية والمشاركة الإيجابية فى مجال المسئولية المجتمعية، وقام بنك مصر بإنفاق نحو 1.1 مليار جم فى مجال التنمية المجتمعية عام 2023، حيث إن قيم واستراتيجيات العمل ببنك مصر تعكس دائما التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء داخل المجتمع المصرى.

ويحرص البنك دائما على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصرى حكومى وأهلى وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كل المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع.