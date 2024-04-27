وزير الصناعة الإيطالي: البلاد تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية

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قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، إن الحكومة الإيطالية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في صناعة أشباه الموصلات على مدار العام الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال أورسو للصحفيين في بيسكارا حيث يجتمع حزب أخوة إيطاليا في عطلة الأسبوع الجاري: "تستعد إيطاليا لتصبح إحدى أكبر منتجي الإلكترونيات الدقيقة في أوروبا"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأعلن أورسو في مارس الماضي عن استثمار بقيمة 2ر3 مليار يورو (4ر3 مليار دولار) من شركة "سيليكون بوكس" السنغافورية لبناء مصنع رقائق إلكترونية شمالي البلاد.

وجاء الإعلان بعدما أخفقت الحكومة في إقناع شركة الرقائق الأمريكية العملاقة "إنتل" في الاستثمار بالبلاد. ونقلت وسائل إعلامية عن أورسو قوله: "أعتقد أننا سنكون خلال الأسابيع المقبلة في وضع يمكننا معه الإعلان عن أمور أخرى على نفس القدر من الأهمية".