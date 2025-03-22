إعلام لبناني: حزب الله يرفض العودة إلى التصعيد

أفادت فضائية «LBC اللبنانية»، مساء السبت، بأن حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة سلام نواف، بأنه «غير معني بما جرى في الجنوب».

ونقلت عن الحزب قوله إنه «حريص على وقف إطلاق النار، وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد».

معلومات للـLBCI: حزب الله أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه غير معني بما جرى في الجنوب وبأنه حريص على وقف إطلاق النار وهو خلف الدولة اللبنانية ويرفض العودة إلى التصعيد — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 22, 2025

وقبل قليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بتجدد الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب البلاد، موضحة أنها أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.

وذكرت أن الطيران المعادي نفذ عدوانا جويا واسعا، حيث نفذ اعتبارا من ظهر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات جبل صافي وأطراف كفرحونة، والجبل الرفيع وأطراف بلدة سجد.

وقالت إن الاحتلال نفذ غارة على بصليا في منطقة جزين، وغارة أخرى على بركة الجبور في كفرجونة بمنطقة جزبن.

ولفتت إلى استهداف أطراف بلدة عين قانا بغارة جوية، قائلة إن «الطيران المعادي أغار على منطقة الصالحاني عند أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل».

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم السبت، تعليمات لقوات الجيش بـ«العمل بقوة» ضد عشرات الأهداف في لبنان.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، ونقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، أكد نتنياهو، أن «الحكومة اللبنانية مسئولة عن كل ما يحدث على أراضيها».

وأضاف البيان: «لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين والتجمعات السكانية الشمالية».