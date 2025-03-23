ميناء دمياط: تداول بضائع وحاويات 35 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادرته 11 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13 ألفًا و806 أطنان، تشتمل على 2480 طن يوريا، و1923 طن أسمنت معبأ، و3286 طن كلينكر، و1000 طن علف بنجر، و5117 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18 ألفًا 577 طنًا، تشتمل على 4260 طن ذرة، و4947 طن قمح، و5989 طن حديد، و1210 أطنان فول، و1250 طن بضائع متنوعة، و2807 رؤوس ماشية عجول تسمين، بإجمالي وزن 921 طنًا.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 117 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 794 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2211 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121 ألفًا و353 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68 ألفًا و881 طنًا، كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين، إلى صوامع شبرا والقليوبية، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3883 شاحنة.