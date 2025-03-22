 الخارجية الفلسطينية: تدمير مستشفى الصداقة التركي جزء من سياسة الاحتلال في إبادة وتهجير شعبنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: تدمير مستشفى الصداقة التركي جزء من سياسة الاحتلال في إبادة وتهجير شعبنا

وكالات
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 2:02 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 2:03 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تدمير قوات الاحتلال مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن استهداف وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وإمعان ممنهج في تعميق إبادة وتهجير شعبنا وضم أرض وطنه، ويندرج في إطار سياسة الاحتلال في استخدام التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج وحقوق الإنسان الأساسية كسلاح في الحرب.

وأكدت أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي بات يشكل غطاء لاستمرار حرب الإبادة، وتطالب بتدخل دولي فاعل لوقفها فوراً وحماية شعبنا وحقوقه.

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