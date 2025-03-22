النرويج تفوز بخماسية أمام مولدوفا بمشاركة هالاند

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استهل منتخب النرويج، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بانتصار كاسح 5-0 على مضيفه منتخب مولدوفا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة التاسعة.

وساهم إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، في مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وافتتح جوليان رايرسون، التسجيل في الدقيقة الخامسة، وتبعه هالاند بتسجيل الهدف الثاني.

وأحرز ثيلو أسجارد، الهدف الثالث في الدقيقة 38، ثم أحرز ألكسندر سورلوث الهدف الرابع في الدقيقة 43.

وتكفل آرون ليونارد دونوم بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 69.

وحصد منتخب النرويج أول 3 نقاط له، ليتصدر ترتيب المجموعة التاسعة.