أصيب جنرال روسي بارز بإصابات خطيرة في ساحة المعركة في أوكرانيا، حسبما قال مسئولون روس.

وقال سيرجي ميليكوف، رئيس جمهورية داجستان الروسية، إن الليفتنانت جنرال إسيدولا أباشيف، وهو قائد بارز في منطقة ليننجراد العسكرية، كان على الجبهة منذ بدء الحرب.

وكتب ميليكوف على تطبيق تيليجرام اليوم الاثنين، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن حالة أباشيف "لقد تولي العديد من المناصب القيادية المهمة، لكنه كان دائما في قلب الجبهة، في أهم القطاعات وبالتالي أخطر القطاعات في الجبهة".

وذكر ميليكوف فقط أن أباشيف، 57 عاما، يتلقى العلاج في أحد أفضل المستشفيات العسكرية في البلاد".

ووفقا لخدمة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تعرض الجنرال أباشيف لبتر العديد من أطرافه نتيجة للجروح التي أصيب بها في الضربة التي وجهتها الاستخبارات لقافلة عسكرية في منطقة كورسك غرب روسيا.

وحتى الآن، قتل ما لا يقل عن 12 جنرالا روسيا منذ إطلاق موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 .