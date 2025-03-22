بري: إسرائيل المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجيش اللبناني والسلطات القضائية والأمنية، وكذلك لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى المسارعة لكشف ملابسات ما حصل صباح اليوم في الجنوب.

وأكد في تصريحات، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن «إسرائيل المستفيد الأول والأخير من جر لبنان والمنطقة إلى دائرة الانفجار الكبير، إلى جانب مستوياتها الأمنية والعسكرية التي خرقت القرار 1701 وبنود وقف إطلاق النار بأكثر من 1500 خرق حتى الآن، في وقت التزم لبنان ومقاومته بشكل كلي بكل مندرجات هذا الاتفاق».

وجدد بري «دعوة اللبنانيين، وخاصة القوى السياسية، إلى وجوب تنقية الخطاب السياسي، والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية والعسكرية والأمنية، ووعي المخاطر الناجمة عن خلق الذرائع أمام العدو، من خلال إثارة النعرات التي تشرع أبواب الوطن للنفاذ من خلالها لضرب لبنان واستقراره وتقويضه؛ كنموذج يمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل».

وقبل قليل، نفى حزب الله اللبناني أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة، مؤكداً أنّ «ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار».

وجدّد في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم السبت، التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنّه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة هذا التصعيد الإسرائيلي ‏الخطير على لبنان.‏

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية مع لبنان.

ولم يعلن أي طرف مسئوليته عن إطلاق الصواريخ.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر أمرا بشن ضربات على عشرات الأهداف في لبنان، ردا على إطلاق صواريخ.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وفق المتحدث بلسان الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي.

كما زعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن جيش الاحتلال أغار على عشرات المنصات الصاروخية في لبنان، وعلى مقر قيادة عمل من داخله عناصر من حزب الله.