شهيد ومصاب إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا برفح الفلسطينية

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة "أبو حسنين" قرب مدخل شارع الجامعة في رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخر، كما استهدفت منزلا آخر في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49,747 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.