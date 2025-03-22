 إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية

بيروت - (د ب أ)
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 9:56 ص | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 9:56 ص

قصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع".

وأشارت إلى أن "القصف طال أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت" ، لافتة إلى "إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المذكورة".

وأوضحت الوكالة أن "قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة"، كاشفة عن أن "العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.

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