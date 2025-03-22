علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، فيما يتعلق بمصر والأردن والسعودية وسوريا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت: «ما ذكره ويتكوف غير حقيقي، والرقم الصحيح للبطالة طبقًا لبيانات المسح التتبع لسوق العمل في مصر؛ سواء تقرير منتدى البحوث الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات البطالة ٦.٣٪، وبالنسبة للشباب من ١٥ حتى ٢٤ عامًا بلغت البطالة ١٤.٧٪ في عام ٢٠٢٣».

وأضاف: «رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة ساعدنا الأشقاء ففي غزة من قوت المصريين وأموالهم وعرقهم بمساعدات تمثل ٧٥٪ من حجم كل مساعدات العالم، وشعب مصر يتحمل الظروف وكل الضغوط مهما كانت ولن يسمح بتمرير مخطط التهجير للحفاظ على أمننا القومي».

واستطرد: «والكلام عن إفلاس مصر مجرد أمنيات من البعض، لكن وضعنا ورغم هذه التحديات أفضل مما كنا عليه قبل ١٠ سنوات، وبلدنا مستقرة ونظام الحكم فيها يحظى بدعم هائل من الشعب الذى يلتف حول قيادته بكل قوته».

وواصل: «مصر لا تبيع ثوابتها وقيمها مقابل كنوز الدنيا.. لا تهجير.. لا للابتزاز والتهديدات.. لا لتصفية القضية الفلسطيني.. سنتحمل كل الضغوطات والتحديات.. الأمن والاستقرار لن تنعم به إسرائيل طالما تستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكاب جرائم الإبادة يوميا.. من يريد الخير للعالم والمنطقة يضع السلام أمام عينيه.. مصر دولة صامدة واستقرارها هو استقرار لكل العالم العربي والمنطقة بدون استثناء.. عاشت بلادي».