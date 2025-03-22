لندن: مطار هيثرو يستأنف الرحلات ببطء بعد انقطاع الكهرباء عن أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا

أدى حريق في محطة كهرباء فرعية إلى انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو معظم يوم الجمعة، وإغلاق المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا لمدة 18 ساعة تقريبا، مما تسبب في إلغاء الرحلات على نطاق واسع ومشكلات في إعادة توجيه الرحلات، فضلا عن تقطع السبل بنحو 200 ألف مسافر.

وبدأ الحريق قبل منتصف ليل الخميس في محطة فرعية على بعد حوالي 2ر3 كيلومتر من المطار واستغرق رجال الإطفاء حوالي سبع ساعات للسيطرة عليه. وقالت السلطات إنها لم تجد أي دليل على أن الحريق كان متعمدا، وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن تحقيقها سيركز على معدات توزيع الكهرباء في المحطة الفرعية.

وأدى الحريق إلى انقطاع الكهرباء عن مطار هيثرو وآلاف المنازل في المنطقة وقد أثر على ما لا يقل عن 1350 رحلة من وإلى المطار، وفقا لخدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية. ومن المتوقع أن يستمر التأثير لعدة أيام، حيث يحاول الركاب إعادة جدولة رحلاتهم وتعمل شركات الطيران على إعادة تنظيم طائراتها وطواقمها.

وبعد استعادة الكهرباء، هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية قبل غروب شمس يوم الجمعة بعدما رفع مطار هيثرو أمر الإغلاق. ثم هبطت رحلات أخرى، من بينها رحلة قصيرة من مانشستر في شمال غرب إنجلترا.