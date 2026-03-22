الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان

قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن 64 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على منشأة للرعاية الصحية في السودان.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن مستشفى الضعين التعليمي في عاصمة ولاية شرق دارفور تعرض للقصف ليل الجمعة.

وذكر تيدروس أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 89 شخصا وألحق أضراراً بأقسام الأطفال والأمومة والطوارئ بالمستشفى.

وقال إن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالهجمات على المرافق الصحية خلال الحرب في السودان تجاوز الآن 2000 حالة.

وتابع تيدروس: "لقد أريق ما يكفي من الدماء. ووقع ما يكفي من المعاناة. لقد حان الوقت لخفض تصعيد الصراع في السودان وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي والمجال الإنساني".

وأضاف: "الرعاية الصحية لا ينبغي أن تكون هدفاً أبداً. السلام هو أفضل دواء".

وأفادت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية بأن "هجوما بطائرة مسيرة تابعة للجيش هو الذي أصاب المستشفى".

ويشهد السودان حربا منذ أبريل/نيسان 2023، مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.