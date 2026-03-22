جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة وقاعدة عسكرية في إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أن سلاح الجو نفذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

ومنذ الـ 28من شهر فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات تستهدف القضاء على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية. وأسفرت الهجمات أيضا عن اغتيال المرشد الإيراني على خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين .

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

وأضاف أن إيران أصبحت "أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة "،

من جانبها، ترد إيران بشن هجمات تستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في دول خليجية غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.