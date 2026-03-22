تابع الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، سير العمل بالمرحلة الثالثة من "الموجة 28" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت مراكز ومدن بنها وقليوب وكفر شكر تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة عدد من الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، في إطار جهود الدولة لمنع البناء المخالف.

وفي مركز ومدينة بنها، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية بلغت 920 مترًا، ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء في مهدها ومنع تكرارها.

وفي مركز ومدينة قليوب، تم تنفيذ إزالة فورية لعدد من المخالفات، شملت سورًا من الصاج بقرية "بلقس"، إلى جانب إزالة تشوينات أتربة على مساحة 150 مترًا، وبناء مخالف بقرية "صنافير"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهد مركز ومدينة كفر شكر تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدٍ متنوعة، شملت حالتين بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى، وحالتين بالبقاشين، و4 حالات بالشقر، بالإضافة إلى حالتين بقرية "اسنيت"، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الحالية.

وأكد محافظ القليوبية، استمرار تكثيف الحملات بكل مراكز ومدن المحافظة، مع الرصد الفوري لأي محاولة تعدٍ جديدة والتعامل معها في المهد، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك الإحالة للنيابة العامة، حفاظًا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية.