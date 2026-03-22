قاد أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حملة ميدانية مفاجئة استهدفت إحدى بؤر فرز المخلفات العشوائية، بقطعة أرض تقع عند تقاطع شارع 64 مع شارع 30 بنطاق حي المنتزه أول، في تحرك يعكس تشديد المحافظة على مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة والبيئة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 9 أطنان و600 كيلوجرام من المخلفات وأجولة الفرز، إلى جانب ضبط ميزان مخصص لوزن المخلفات، حيث تم نقل المضبوطات باستخدام 6 سيارات نقل كبيرة إلى المحطة الوسيطة بالزياتين.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون مع أي ممارسات غير قانونية داخل الكتل السكنية، موجّهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب الأراضي والمحال التي تُستغل في تشوين وفرز المخلفات، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين وتسببها في تلوث البيئة المحيطة.

كما تم تكليف شركة نهضة مصر برفع وإزالة المخلفات بشكل فوري من المواقع التي تُستخدم في أعمال الفرز، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحزم، بما يحد من مخاطر الحرائق والأضرار البيئية داخل المناطق السكنية.

وجاءت الحملة بحضور أحمد حبيب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأسماء الكاس، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، ووليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول، في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان استعادة الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.