انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر

كثّفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، جهودها لتأمين المواطنين صحيًا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال الدفع بفرق التأمين الطبي بمحيط المتنزهات والأماكن العامة ومناطق التجمعات بمختلف أنحاء المحافظة، لتقديم خدمات طبية مجانية بشكل فوري وآمن.

وأكد محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن فرق التأمين الطبي انتشرت منذ الساعات الأولى من أيام العيد، وتواصل عملها على مدار فترة الإجازة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتقديم خدمات صحية متميزة بكفاءة عالية.

وتضمنت خطة التأمين انتشار العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية، بإشراف رشا جبريل، حيث تقدم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، بجانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

كما شاركت فرق المبادرات الصحية، بإشراف محمد زكي، في تنفيذ أنشطة الكشف المبكر ضمن مبادرات «100 مليون صحة»، والتي تشمل دعم صحة المرأة، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الوقاية.

وفي السياق ذاته، انتشرت فرق الثقافة الصحية، بإشراف رانيا أبو الخير، لتقديم التوعية المباشرة للمواطنين، وتصحيح المفاهيم الصحية، والإجابة عن الاستفسارات، مع توجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات المتاحة.

كما شاركت فرق الإعلام والتربية السكانية، بإشراف آية علي الشريف، في نشر الرسائل التوعوية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يدعم رفع الوعي المجتمعي وبناء أسرة صحية متكاملة.

ونظمت إدارة الجمرك الطبية، بإشراف مراد ظريف، أنشطة توعوية للمواطنين حول أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، باستخدام مجسمات تعليمية، إلى جانب توزيع فرش ومعاجين أسنان للأطفال والكبار.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المديرية لرفع درجة الاستعداد خلال الأعياد والمناسبات، وتكثيف التواجد الميداني للفرق الطبية، بما يضمن استقرار الخدمات الصحية ووصولها إلى أماكن تجمع المواطنين.

وشدد وكيل الوزارة، على حرص المديرية على تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة خلال فترة العيد، من خلال التكامل بين الفرق العلاجية والتوعوية، بما يحقق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الصحية، موجّهًا الشكر لكل القيادات الطبية والفرق المشاركة على جهودهم المستمرة وتواجدهم الميداني لضمان جودة التأمين الطبي في جميع أنحاء المحافظة.