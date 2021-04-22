الريال يستعيد الانتصارات ويتقدم لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بثلاثية في قادش

ارتقى ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا)، بعدما حقق فوزا كبيرا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه قادش اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.



ارتفع رصيد الريال إلى 70 نقطة في القمة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يواجه ضيفه هويسكا غدا الخميس في المرحلة ذاتها.



في المقابل، تجمد رصيد قادش عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.



جاءت أهداف الريال الثلاثة في غضون عشر دقائق، حيث افتتح كريم بنزيمه التسجيل في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ألفارو أودريوزولا الهدف الثاني في الدقيقة 33.



وعاد بنزيمه لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثالث للريال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، ليقود الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله بدون أهداف مع مضيفه خيتافي.