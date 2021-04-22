قيرغيزستان تسجل 380 إصابة و5 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان 380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 93 ألفا و6 إصابات.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19" وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من الوباء في البلاد تخطي حاجز الـ87 ألف متعاف، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1566 حالة.

وأوضح المركز أن 1309 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 307 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أمس أن 10 آلاف و830 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.