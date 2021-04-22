تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء لنشاط رياح، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 29

بورسعيد 17 24

الإسكندرية 16 24

شرم الشيخ 24 36

أسوان 28 42

كاترين 22 32

الإسماعيلية 15 30