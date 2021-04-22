الملك سلمان: ظاهرة التغير المناخي تهدد الحياة على كوكب الأرض



قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن ظاهرة التغير المناخي تهدد الحياة على كوكب الأرض ولا تقف عند حدود وطنية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.



وأضاف سلمان، خلال كلمتها في قمة المناخ، مساء الخميس، أن المملكة أطلقت رؤية 2030 والتي تضمنت حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات كالاستراتيجية الوطنية للبيئة ومشروعات الطاقة النظيفة؛ في إطار مواجهة تحديات التغير المناخي، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لوضع حل شامل لهذه التحديات.



ولفت إلى إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10%، مؤكدًا اهتمام السعودية والتزامها بالتعاون لمكافحة التغيير المناخي وتوفير بيئة أفضل للأجيال المقبلة.



وانطلقت، مساء اليوم الخميس، قمة المناخ برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لمكافحة انبعاثات الكربون، وتُعدّ القمة التي تستمر على مدى يومين امتدادًا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.