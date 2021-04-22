 ضبط مخابز ومحلات تجارية مخالفة بأجا في الدقهلية - بوابة الشروق
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ضبط مخابز ومحلات تجارية مخالفة بأجا في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 6:26 م

شن مكتب تموين أجا التابع لمحافظة الدقهلية، تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، حملة تموينية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (ت.ف.م) صاحب محل جزارة بقرية فيشابنا لقيامه بالذبح خارج السلخانة وضبط مخبز (ه.ع.ش) بمدينة أجا، ومخبز (ا.ع.ع) بقرية فيشا بنا، وذلك لإنتاجهما خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم ضبط ٤ محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط ٣ محلات لممارسة أنشطة دون ترخيص، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتشكلت الحملة برئاسة عبد الناصر أبوالفتوح، ومصطفى عوض، وإسلام صبرى، ودكتور أحمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر بأجا بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

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