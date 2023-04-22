مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة يصدر كتاب وودي آلن: ضحك وفلسفة

يصدر مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، كتابا للناقد والكاتب السينمائي المصري أمير العمري، بعنوان: "وودي آلن.. ضحك وفلسفة"، الذي ينقل لنا صورة دقيقة عن عوالم هذا السينمائي ومسيرته الفنية، وفلسفته في صناعة الأفلام والضحك على حد سواء، ويعرج على حياته الخاصة التي تتشابك ولا تكاد تنفصل عن حياته العملية، من خلال الكثير من المحطات التي يتناول فيها العمري أهم أعمال "وودي آلن" نقدا وتحليلا وتشريحا.

وقال العمري: "سوف أتوقف في هذا الكتاب، أمام فلسفة وودي آلن، وملامح مدرسته الخاصة في الكوميديا الأمريكية، واختلافها عن غيرها، من خلال تناول أهم أفلامه التي تعبر عن هواجسه وأفكاره، وتعكس رؤيته كأفضل ما يكون خلال مراحل مسيرته السينمائية المختلفة، وتجسد أسلوبه الخاص ولغته السينمائية التي نجحت دائما في جذب المشاهدين في شتى أرجاء العالم".

وأضاف في حديثه عن فلسفة وودي آلن: "لا شك أن مما يميز سينما وودي آلن وأفلامه الكوميدية التي تضحك وتمتع الجمهور في العالم، رؤيته الكامنة فيما وراء الصورة، وفي طيات الدراما، والتي تنبع من قلب الكوميديا، أي باختصار فلسفته، ومن خلال أفلامه نفسها يمكن القول إن وودي آلن كان دائما يطرح الكثير من التساؤلات التي تشغله، ويعبر عن هواجسه الخاصة التي تدور عادة حول ثنائيات مثل الحياة والموت، الدنيا والآخرة، والوجود والعدم، والفن والخلق، وأنانية الإنسان وموقفه الأخلاقي في الحياة، والتدهور مقابل القيمة، ومعنى الحب ومغزى الرغبة، والعلاقة بين الفكر والمادة، وبين المرأة والرجل".

جاء كتاب "وودي آلن.. ضحك وفلسفة"، متسقاً مع محور المهرجان لهذا العام "سينما الكوميديا".

ومن الجدير بالذكر أن أمير العمري كاتب وناقد سينمائي مصري مؤسس موقع "عين على السينما"، وترجم وألف عددا كبيرا من الكتب السينمائية من بينهم كتاب "مارتن سكور سيزي سينما البطل المأزوم"، الصادر عن مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة.

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية تبنى برنامجا منتظما لإصدار الكتب بأهداف مستدامة، بشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، وتنظيم جمعية السينما؛ بهدف رفد المكتبة السعودية والعربية بالكتب المتخصصة في مجال السينما، وستكون إصدارات هذه الدورة عن دار "جسور الثقافة للنشر والتوزيع".