قصف صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية شرق سوريا

هزت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في ريف المحافظة الشمالي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة لمراسلة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "5 انفجارات قوية وقعت داخل مطار خراب الجير وهو قاعدة للقوات الأمريكية ، وأن مصدر الصواريخ من داخل الحدود العراقية التي تبعد حوالي 10 كيلو متر عن القاعدة ".

وأكدت المصادر أن أحد الصواريخ استهدف مكان تجمع آليات وشوهدت ألسنة النيران تندلع من داخل القاعدة، وأن صفارات الإنذار تدوي في القاعدة وسط استنفار كبير للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتعرض مطار خراب الجير لأكثر من 25 استهدافا بطائرات مسيرة وصواريخ أغلبها من فصائل مسلحة عراقية .