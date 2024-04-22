 قصف صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية شرق سوريا - بوابة الشروق
الإثنين 22 أبريل 2024 1:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قصف صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية شرق سوريا

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 12:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 12:45 ص

هزت محافظة الحسكة شمال شرق سوريا عدة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في ريف المحافظة الشمالي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.

وقالت مصادر في محافظة الحسكة لمراسلة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "5 انفجارات قوية وقعت داخل مطار خراب الجير وهو قاعدة للقوات الأمريكية ، وأن مصدر الصواريخ من داخل الحدود العراقية التي تبعد حوالي 10 كيلو متر عن القاعدة ".

وأكدت المصادر أن أحد الصواريخ استهدف مكان تجمع آليات وشوهدت ألسنة النيران تندلع من داخل القاعدة، وأن صفارات الإنذار تدوي في القاعدة وسط استنفار كبير للقوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتعرض مطار خراب الجير لأكثر من 25 استهدافا بطائرات مسيرة وصواريخ أغلبها من فصائل مسلحة عراقية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك