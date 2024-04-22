مصرع طالب صدمته دراجة نارية بطريق سمسطا بني سويف

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لقي طالب مصرعه بعد أن صدمته دراجة نارية في طريق سمسطا - بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طالب صدمته دراجة نارية بالطريق الفرعي بين قريتي "دشطوط ـ بني حلة" بدائرة مركز شرطة سمسطا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى "ر.خ.م" يبلغ من العمر 12 عاما، مقيم قرية دشطوط، بدائرة المركز.

ودلت التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن الطالب الضحية كان يقود دراجته الهوائية بالطريق واصطدمت به دراجة نارية من الخلف؛ ما أدى إلى وفاته.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارة إلى مكان الحادث، قامت نقلت الجثة إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.