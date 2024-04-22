رانيا يوسف: أعيش قصة حب جديدة مع رجل مكافح أكبر مني بأربعة سنوات

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن دخولها في قصة حب جديدة الفترة الحالية، مؤكدة: الآن احنا في حالة إعجاب متبادل وهو متواضع جدًا مكافح جدًا بحترمه جدًا وهو مطلق وله أبن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني باربع سننين، فأنا لا اؤمن بفرق السن".

وخلال حلقة اليوم من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، تحدثت عن المواصفات التي ترفضها في الرجل الذي سترتبط به، قائلة: "أرفض البخل في الرجل لأنه يعني البخل في الوقت، المسئولية، العواطف والماديات وأرفض الرجل الذي يهتم بالمظاهر الخادعة".

وعن تفاصيل حفل الزفاف، قالت: "لا مش هاعمل فرح، انا بكره فساتين الفرح وبكره كل التقاليد بتاعة الافراح".

وبسؤالها عن موضوع تطرق له البرنامج بشأن البحث عن ماضي الشريك، وهل تبحث رانيا يوسف، عن ماضي شريكها، قالت: "إحنا قافلين باب السؤال على شريك الماضي".

وتطرقت رانيا يوسف عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالتها الجريئة، قالت: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد".