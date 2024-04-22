مياه المنوفية: انطلاق فعاليات القافلة المائية الخدمية بقرية شبشير طملاي غدا

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انطلاق فعاليات القافلة المائية الخدمية بقرية شبشير طملاي مركز منوف تحت شعار "كل نقطة بتفرق" غدا الثلاثاء والأربعاء، ومقرها القافلة الصحية بالمركز الصحي، وذلك تحت اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأشار نجيب، إلى فاعليات القافلة ستتضمن ندوات توعية، وورش سباكة خفيفة، ورفع عينات مياه (المعمل المتنقل - فريق المعامل)، فضلا عن تواجد سيارات خدمة العملاء متنقلة وفريق القطاع التجاري بالقرية لتحصيل الفواتير والمتأخرات وذلك بهدف رفع الوعي المائي لدى سكان القرية بقضايا المياه، وضرورة الحفاظ عليها وفتح قنوات اتصال جديدة مع الجمهور والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها وفتح قنوات اتصال جديدة مع الجمهور .

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن القافلة تقدم خدمات متنوعة مثل دفع فواتير المياه القدرة على رفع عينات مياه، التقديم على خدمات المياه والصرف الصحي، ندوات توعوية للأهالية، أنشطة تفاعلية لأطفال القرية، والمساعدة في أي الرد على اي تساؤلات تخص المياه والصرف الصحي.