‎الأهلي يفوز على الحرس الجمهوري الكونغولي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي الفوز على الحرس الجمهوري الكونغولي، بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية.

‎أقيمت المباراة داخل صالة نادي السويحلي، ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 25-14 قبل أن يحسم الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجتي 25 - 13، و25 - 19 محققًا العلامة الكاملة في أشواط المباراة الثلاثة.

‎ وكان الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي قد افتتح مشواره في البطولة أمس بالفوز على الفتح الرياضي المغربي.

ويمثل قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي:‏ حسام يوسف- عبد الحليم عبو- مصطفى جابر- زياد أسامة- سيف عابد- محمد عسران- أحمد عزب- عبد الرحمن الحسيني- إسلام محمد - يوندر جارسيا- محمد رمضان- خالد عادل- محمد عثمان- عبد الرحمن سعودي.

ويضم الجهاز الفني كلا من فيرناندو مونزو مديرًا فنيًا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مدير الفريق، أحمد أسامة إداري وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وروسبر كامبوس و أحمد رضا محللي الأداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة إخصائي التأهيل البدني، ومحمد شهير مدلك، وأحمد رشاد مسئول مهمات.