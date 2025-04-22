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أعرب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن اعتقاده بأن "الوقت قد حان لمهاجمة غزة، وإذا لم يحدث ذلك، فلا مبرر لوجود هذه الحكومة".

وأضاف سموتريتش، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، أنه لا توجد حرب حاليا في قطاع غزة، بل عملية عسكرية جديدة تهدف للضغط لإعادة الأسرى الإسرائيليين، على حد تعبيره.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية إن عدد الشهداء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وصل ٤٢ شهيدا وعشرات الجرحى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقصفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن آليات وجرافات متوقفة بغزة وخان يونس بعضها دخل للقطاع قبل أشهر قليلة لإزالة الركام.